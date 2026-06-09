Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщает об очередных воздушных ударах ВСУ по территории региона во вторник, есть погибший и раненые.

"В поселке Красная Яруга от атаки дрона мужчина получил крайне тяжелые травмы. В Краснояружской центральной районной больнице врачи боролись за его жизнь до последнего, но ранения оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

Также в поселке Быценков Краснояружского округа два FPV-дрона сдетонировали на территории частного дома.

"Мужчину с минно-взрывной травмой и непроникающими осколочными ранениями грудной клетки доставили в Краснояружскую ЦРБ. После оказания помощи будет переведен в городскую больницу № 2 Белгорода", - информирует оперштаб.

Кроме того, по его данным, в селе Отрадное Белгородского округа дрон ударил по машине. Мужчина с осколочным ранением кисти и акубаротравмой доставлен в Октябрьскую районную больницу. После оказания помощи его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Атакованный автомобиль сгорел.

В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль - поврежден прицеп. От удара второго дрона пробита кровля частного дома.

В селе Зиборовка дрон сдетонировал на территории соцобъекта - повреждены фасад, остекление и ограждение. В городе Шебекино от удара беспилотника повреждено оборудование на территории социального объекта.

Согласно сообщению, в селе Красная Поляна Шебекинского округа от детонации дрона повреждены окна, фасад частного дома, газовая труба и грузовой автомобиль. В селе Верхнеберезово FPV-дрон нанес удар по припаркованной машине - транспорт получил повреждения. В районе села Доброе дрон сдетонировал на парковке предприятия - осколками посечён автомобиль.

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа при детонации дрона повреждены стекла и кузова двух автомобилей. В селе Черемошное в результате атаки FPV-дрона повреждена машина. В хуторе Церковный от удара дрона поврежден автомобиль.

В селе Мощеное Грайворонского округа от детонации дрона посечены кровли двух частных домов и двух хозпостроек. В селе Дорогощь дрон сдетонировал во дворе частного дома.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа при ударах FPV-дронов повреждены газовая труба и две машины. В Борисовском округе село Крюково атаковано дроном - поврежден объект инфраструктуры.

В селе Русская Березовка Ракитянского округа от детонации беспилотника выбиты окна частного дома, посечены забор и автомобиль.