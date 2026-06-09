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Отключение газа возможно в четырех районах Дагестана из-за пожара на газопроводе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Отключение газа планируется в четырех районах Дагестана в связи с аварией на магистральном газопроводе в Кизилюрте, сообщили в администрации Казбековского района.

"По поступившей информации от сотрудников "Трансгаз", в связи с аварией на магистральном газопроводе в городе Кизилюрт, сегодня, 9 июня 2026 года планируется отключение газа в Казбековском, Хасавюртовском, Бабаюртовском, Кизилюртовском районах", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

Ранее со ссылкой на республиканский главк МЧС сообщалось, что три взрыва произошло на участке магистрального газопровода диаметром 1200 мм на территории города Кизилюрта (Дагестан). Для ликвидации последствий было привлечено 25 человек и 7 единиц техники.

Магистральный газопровод "Моздок - Казимагомед" в Дагестане после взрыва перекрыт, факельное горение на газопроводе достигало 15 метров в высоту, оно ликвидировано, на месте возгорания зафиксировано горение сухой травы разрозненными очагами на общей площади около 20 кв. метров.

В свою очередь, врио главы Дагестана Федор Щукин в своем канале в Мах сообщил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) республики Исрафил Исрафилов уточнил, что инцидент произошел в селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района, эвакуированы жильцы близлежащих частных домов. Всего были эвакуированы жители 310 домов населенных пунктов Нижний Чирюрт и Гельбах.

Хасавюрт Дагестан МЧС Казбековский район Моздок
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