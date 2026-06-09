Газоснабжение части жителей Кизилюрта и трех районов Дагестана приостановлено

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Приостановлено снабжение газом части потребителей в дагестанском городе Кизилюрт и в еще трех районах Дагестана после пожара на газопроводе, сообщили в пресс-службе Минэнерго республики.

"Газоснабжение части потребителей приостановлено в городе Кизилюрт, Кизилюртовском, Казбековском и Хасавюртовском районах", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на республиканский главк МЧС сообщалось, что три взрыва произошло на участке магистрального газопровода диаметром 1200 мм на территории города Кизилюрта (Дагестан). Для ликвидации последствий были привлечены 25 человек и 7 единиц техники.

Магистральный газопровод "Моздок - Казимагомед" в Дагестане после взрыва перекрыт, факельное горение на газопроводе достигало 15 м в высоту, оно ликвидировано. На месте пожара зафиксировано горение сухой травы разрозненными очагами на общей площади около 20 кв. м.

По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация трубопровода.

Из-за пожара была приостановлена работа ряда котельных, без горячего водоснабжения остались жители трех микрорайонов Кизилюрта.

В свою очередь, врио главы Дагестана Федор Щукин в своем канале в Мах сообщил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) республики Исрафил Исрафилов уточнил, что инцидент произошел в селе Нижний Чирюрт Кизилюртовского района, эвакуированы жильцы близлежащих частных домов. Всего были эвакуированы жители 310 домов населенных пунктов Нижний Чирюрт и Гельбах.