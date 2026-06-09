Причиной взрыва на магистральном газопроводе в Дагестане стала разгерметизация

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Разгерметизация участка трубопровода, предварительно, послужила причиной взрыва на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) республики Исрафил Исрафилов во вторник.

"Предварительная причина происшествия - разгерметизация участка трубопровода. Ситуация находится под контролем экстренных служб. Оперативные подразделения продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий", - написал Исрафилов в своем телеграм-канале.

Ранее со ссылкой на республиканский главк МЧС сообщалось, что три взрыва произошло на участке магистрального газопровода диаметром 1200 мм на территории города Кизилюрта (Дагестан). Для ликвидации последствий были привлечены 25 человек и 7 единиц техники.

Магистральный газопровод "Моздок - Казимагомед" в Дагестане после взрыва перекрыт, факельное горение на газопроводе достигало 15 м в высоту, вскоре оно было ликвидировано.

В свою очередь, врио главы Дагестана Федор Щукин в своем канале в Мах сообщил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

После взрыва из двух сел Нижний Чирюрт и Гельбах Кизилюртовского района были эвакуированы жители 310 частных домов, которые в настоящее время постепенно возвращаются в свои жилища.