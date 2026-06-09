Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане потушен

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике во вторник.

"В 22:40 по Москве полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что газопровод "Моздок - Казимагомед" принадлежит ООО "Газпром Трансгаз Махачкала".

Ранее со ссылкой на республиканский главк МЧС сообщалось, что 3 взрыва произошло на участке магистрального газопровода диаметром 1200 мм на территории города Кизилюрта (Дагестан). Для ликвидации последствий было привлечено 25 человек и 7 единиц техники.

Магистральный газопровод "Моздок - Казимагомед" в Дагестане после взрыва перекрыт. Факельное горение на газопроводе достигало 15 м в высоту, вскоре оно было ликвидировано.

В свою очередь, врио главы Дагестана Федор Щукин в своем канале в Мах сообщил, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

После взрыва из двух сел Нижний Чирюрт и Гельбах Кизилюртовского района были эвакуированы жители 310 частных домов, в настоящее время они постепенно возвращаются в свои жилища.