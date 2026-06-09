На заключение сделки с Ираном могут уйти дни или месяцы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - США и Иран могут заключить соглашение об урегулировании спорных вопросов уже на следующей неделе, однако не исключено и затягивание процесса на месяцы, заявил во вторник американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Думаю, у нас может быть сделка на следующей неделе. А может быть от соглашения нас отделяют месяцы", - сказал он в интервью CBS News.

При этом вице-президент выразил уверенность, что соглашение удастся заключить до промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на ноябрь 2026 года.

Вэнс подчеркнул, что считает возможным согласовать сделку, которая будет выгодна США экономически. При это он вновь напомнил, что соглашение, по мнению американской стороны, должно гарантировать, что у Ирана не будет ядерного оружия.

"Еще предстоит проделать некоторую работу. Этим мы и занимаемся", - подытожил Вэнс.