Поиск

На заключение сделки с Ираном могут уйти дни или месяцы

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - США и Иран могут заключить соглашение об урегулировании спорных вопросов уже на следующей неделе, однако не исключено и затягивание процесса на месяцы, заявил во вторник американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Думаю, у нас может быть сделка на следующей неделе. А может быть от соглашения нас отделяют месяцы", - сказал он в интервью CBS News.

При этом вице-президент выразил уверенность, что соглашение удастся заключить до промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на ноябрь 2026 года.

Вэнс подчеркнул, что считает возможным согласовать сделку, которая будет выгодна США экономически. При это он вновь напомнил, что соглашение, по мнению американской стороны, должно гарантировать, что у Ирана не будет ядерного оружия.

"Еще предстоит проделать некоторую работу. Этим мы и занимаемся", - подытожил Вэнс.

Конгресс США США Иран Джей Ди Вэнс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Факельное горение на магистральном газопроводе в Дагестане ликвидировано

Факельное горение на газопроводе в Дагестане достигает 15 метров в высоту

Пожар произошел на газопроводе в дагестанском Кизилюрте

Что произошло за день: вторник, 9 июня

Пользователей соцсетей за авторизацию через иностранные сервисы штрафовать не будут

 Пользователей соцсетей за авторизацию через иностранные сервисы штрафовать не будут

Пожар на нефтебазе в кубанском Усть-Лабинске после субботней атаки БПЛА потушен

Минцифры и РКН попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку Roblox в РФ

 Минцифры и РКН попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку Roblox в РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2550 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9824 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов