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Трамп согласен отправить соглашение с Ираном на ратификацию в Конгресс

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не против того, чтобы направить соглашение с Ираном на утверждение в Конгресс.

"Я не задавался этим вопросом. Но я отправлю соглашение на одобрение Конгрессу. Мне нравится эта идея", - сказал он журналистам на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном во Франции.

Ранее на этой неделе влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что считает обязательным представить финальное соглашение по урегулированию ситуации вокруг Ирана Конгрессу.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. The Hill отмечает, что для СВПД не требовалась ратификация в Сенате. Многие СМИ тогда отмечали, что гарантий того, что сенаторы одобрят соглашение, на тот момент не было.

В 2018 году во время первого президентского срока Трамп в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе, в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Поскольку СВПД не был утвержден на уровне Конгресса, Трампу потребовалось лишь подписать указ, чтобы прекратить участие в этом соглашении.

Сейчас в Сенате, как и в 2015 году, немало противников самой идеи соглашения с Ираном.

Хроника 28 февраля – 16 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран Конгресс Линдси Грэм США СВПД
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