Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне сигналов ЦБ РФ о необходимости сохранения жесткой монетарной политики, а также ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и роста нефти (августовский фьючерс на нефть Brent поднялся к $92 за баррель) на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке из-за взаимных ударов США и Ирана. Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,1%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2519,31 пункта (-0,1%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,9% "префы"), ВТБ (-0,6%), "НЛМК" (-0,4%), но подросли акции "Интер РАО" (+1%), АФК "Система" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июня, составляет 71,7318 руб. (-1,53 рубля).

Подешевели также акции "Норникеля" (-0,4%), "Полюса" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "ФосАгро" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции "Русала" (+0,4%), "ИКС 5" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Экономическая активность в РФ в апреле-мае 2026 года улучшилась по сравнению с I кварталом, темпы роста ВВП во II квартале будут положительными, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Вместе с тем в бюллетене указывается, что устойчивое возвращение инфляции к цели с учетом смещения баланса рисков в сторону проинфляционных предполагает поддержание жестких денежно-кредитных условий. Дополнительными источниками проинфляционного давления аналитики Банка России считают затягивание конфликта на Ближнем Востоке и уточнение параметров бюджетной политики РФ на 2026-2029 годы.

Президент США Дональд Трамп заявил вечером во вторник в соцсети Truth Social, что иранцы сбили один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом и что "США должны обязательно ответить на эту атаку".

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что два члена экипажа американского армейского вертолета AH-64 Apache были спасены после того, как их вертолет потерпел крушение у побережья Омана во время патрулирования региональных вод.

Армия США в ночь на среду нанесла удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым американским военным вертолетом, сообщил телеканал CNN.

Американские вооруженные силы провели в целях самообороны удары по Ирану в ответ на перехват вертолета Apache, сообщило CENTCOM. Удары были нанесены по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормузского пролива, с использованием высокоточных боеприпасов с истребителей ВВС и ВМС США, отмечается в сообщении.

"Операция стала соразмерным ответом на недавние нападения на американские войска и международные торговые суда, следующие по региональным водным путям. Вооруженные силы США остаются в состоянии боевой готовности и готовы защищаться от неоправданной иранской агрессии", - подчеркнули в CENTCOM.

Иран в среду утром запустил по меньшей мере четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированных чиновников.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что нанес удар по базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне. Армия Кувейта сообщила о работе средств ПВО на перехват "вражеских воздушных целей". По сообщению КСИР, удар был нацелен на авиабазу Али аль-Салем. В КСИР также заявили, что атаковали с применением твердотопливных ракет большой дальности авиабазу Муваффак-Салти в Иордании, где размещаются американские истребители.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил во вторник, что США и Иран могут заключить соглашение об урегулировании спорных вопросов уже на следующей неделе, однако не исключено и затягивание процесса на месяцы. "Думаю, у нас может быть сделка на следующей неделе. А может быть, от соглашения нас отделяют месяцы", - сказал он в интервью CBS News.

При этом вице-президент выразил уверенность, что соглашение удастся заключить до промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на ноябрь 2026 года.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, коррекция рынка акций вверх накануне носила характер технического отскока после предыдущего давления распродаж. Давление на настроения оказывали заявления Великобритании, Германии и Франции о намерении нарастить поддержку украинского ВПК, а также отсутствие прогресса в переговорном процессе по украинскому мирному урегулированию. Дополнительным негативом стали сообщения о подготовке ЕС крупнейшего за последние два года пакета санкций, который может затронуть 90 российских банков, криптоплатформы, флот, порты, а также продажу СПГ-танкеров России.

Индекс МосБиржи пока стабилизировался в районе 2520 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может продолжить коррекцию с возвратом в диапазон 2560-2711 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может вновь направиться тестировать поддержку в районе 2500 пунктов, считает Абрамов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций накануне отскочил вверх от годового минимума, сдержанно отреагировав на обнародование деталей масштабного 21-го пакета санкций ЕС, который коснется финансового, нефтегазового, транспортного, металлургического и продовольственного секторов. Российский рынок уже не удивляется ограничениям, которые, однако, могут оказывать негативное влияние на заинтересованные компании и отдельные лица в среднесрочном и долгосрочном периодах. В среду после закрытия основных торгов инвесторы также надеются получить сигналы о замедлении потребительской инфляции в РФ в мае с 5,6% до 5,4% г/г.

Нефть локально снизилась на фоне надежд на завершение взаимных атак Израиля и Ирана, о которых страны объявили на этой неделе. Однако геополитическая напряженность в ближневосточном регионе вновь усилилась в ночь на среду после ударов США по Ирану, плюс к этому усиливается санкционное давление на Россию в нефтегазовой сфере, что предупреждает о рисках новых скачков нефтяных котировок вверх.

В США накануне подрос индекс акций Dow Jones (+0,2%), но просели S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-1%).

В начале торгов рынок поднимался благодаря росту котировок акций чипмейкеров, а также сигналам деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако новые события в регионе ослабили оптимизм инвесторов в отношении перспектив урегулирования конфликта, а импульс к росту в технологическом секторе постепенно сошел на нет.

Ранее Иран и Израиль заявили о прекращении атак друг против друга, что было воспринято инвесторами как сигнал о возможности продвижения мирных переговоров.

В Азии в среду наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,4%, австралийский ASX - на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 4,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,4%).

На нефтяном рынке утром в среду цены возобновили подъем из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в среду составила $91,99 за баррель (+0,7% и -3% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $88,69 за баррель (+0,6% и -3,4% накануне).

Большое количество нефти продолжает быть запертым в Персидского заливе из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива после нападения на него США и Израиля, при этом мировые коммерческие запасы нефти продолжают расходоваться, удовлетворяя спрос.

Как прогнозирует Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, в мае снижение нефтедобычи в семи странах Персидского залива, включая сам Иран, достигло 11,25 млн б/с по сравнению с 25,2 млн б/с в феврале. В апреле добыча была снижена на 10,52 млн б/с, оценивало EIА, а в июне снижение вырастет до 11,34 млн б/с, особенно за счет Ирана.

С учетом оценок относительно открытия Ормузского пролива теперь EIA ожидает, что коммерческие запасы нефти стран ОЭСР к декабрю 2026 года упадут ниже 2,3 млрд баррелей, что будет самым низким уровнем с 2003 года и значительно ниже среднего значения предыдущего пятилетнего периода в 2,8 млрд баррелей.

Мировой спрос на жидкие углеводороды в 2026 году снизится на 1,09 млн б/с и составит 102,86 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете EIA. Месяцем ранее ведомство ожидало символический рост мирового нефтяного спроса - на 180 тыс. б/с, до 103,97 млн б/с.

По оценке EIA, восстановление спроса будет постепенным: по мере разрешения кризиса на Ближнем Востоке и увеличения добычи нефти в странах региона, что поспособствует снижению цен.

Минэнерго США прогнозирует, что в 2027 году спрос вырастет на 2,46 млн б/с, до 105,32 млн б/с, что практически полностью компенсирует прогнозируемое падение в текущем году (предыдущий прогноз - рост на 1,49 млн б/с, до 105,64 млн б/с).