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Минобороны РФ сообщило о поражении с 20:00 вторника 326 беспилотников ВСУ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение ночного времени (с 20:00 вторника до 07:00 среды) поражены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили российские военные, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июня 2026 года Военная операция на Украине
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