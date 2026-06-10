Три человека пострадали в результате ракетной атаки в Чебоксарах

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в результате ракетной атаки на Чебоксары пострадали три человека.

"Ракетная опасность отменена, но мы продолжаем работать в режиме повышенной готовности: угроза атаки беспилотников всё еще сохраняется. Мобилизованы все силы и средства. По уточненным данным, в результате атаки пострадали три человека," - написал Николаев в своем канале в Мах.

По его словам, два пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий - в легкой.

"Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой", - отметил он.

На базе одной из школ города организован пункт помощи, там дежурят врачи и психологи, работает телефон "горячей линии".

В свою очередь глава Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что в городе на ряде улиц действуют временные ограничения движения.