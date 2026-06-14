Путин поздравил Трампа по телефону с 80-летием

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа по телефону с 80-летием, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием. Беседа носила дружеский и откровенный характер и продолжалась около часа", - сказал Ушаков журналистам по итогу телефонного разговора Путина и Трампа.

Он уточнил, что точный хронометраж времени телефонного разговора - ровно 55 минут.

Трамп был тронут звонком Путина, поскольку тот первым из зарубежных лидеров поздравил его с юбилеем, сообщил Ушаков.

"Дональд Трамп был тронут сказанным Путиным, поблагодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом", - рассказал Ушаков.

Он также отметил, что общение двух лидеров проходило "неформально и не без доли юмора".

"Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 не совсем симпатична Дональду Трампу, потому что он полон энергии и сил", - заметил помощник президента РФ.

"Что касается поздравлений, то эти поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров. Президент России не скрывал свое уважение к бойцовским качествам Дональда Трампа, способностью держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей", - заявил Ушаков.

Он добавил, что президент РФ "направил и поздравительное послание, в котором также отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху как человека и как политика".

Подарки президент РФ американскому коллеге не отправлял.

Темы разговора

Путин и Трамп обсудили "ключевые темы нынешней международной ситуации, вопросы развития двусторонних российско-американских отношений, возможные контакты представителей с обеих сторон".

Президенты РФ и США поговорили также о ситуации вокруг Ирана и готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Исламской Республикой.

"Дональд Трамп сказал, что договоренность близка и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы", - сказал Ушаков журналистам.

Путин высказал удовлетворенность тем, что американо-иранский конфликт, судя по всему, удается купировать

"С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать", - сказал Ушаков.