Путин в разговоре с Трампом высоко оценил роль его супруги в воссоединении детей из РФ и Украины с семьями

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом высказал наилучшие пожелания его супруге Мелании Трамп, высоко оценил ее роль по воссоединению детей из РФ и Украины с семьями.

"Владимир Путин, естественно, высказал свои наилучшие пожелания первой леди Мелании Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Путина и Трампа, в ходе которого российский президент поздравил американского президента с юбилеем.

В свою очередь, Трамп, продолжил Ушаков, "передал привет от своей супруги и признательность за оказываемое ей содействие с российской стороны".

Кроме того, в ходе телефонного разговора "Владимир Путин поблагодарил за теплое поздравительное послание Дональда Трампа с Днем России, в котором выражено чувство уважения российскому народу", - добавил помощник президента.