Военные сообщили, что Украина готовится к потере славянско-краматорской агломерации

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Заявления Украины о скором переломе на поле боя рассчитаны на западную аудиторию, в действительности Киев готовится к утрате славянско-краматорской агломерации, заявило Минобороны РФ в воскресенье.

"Киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознаёт, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации", - говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве сообщили, что об этом свидетельствует принудительная эвакуация из Краматорска семей с детьми до 17 лет, а также производственных мощностей.