Минобороны РФ заявило об эвакуации Краматорского завода тяжелого станкостроения

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что украинская сторона уже эвакуировала на западную Украину мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тыс. сотрудников.

"Высокие темпы продвижения подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики вынудили киевский режим приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Там заявили, что принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска осуществляется украинской стороной с 9 июня 2026 года.

"По состоянию на 14 июня 2026 года из города в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников", - сообщили российские военные.

В Минобороны РФ заявили, что украинская сторона эвакуирует из Краматорска оборонные заводы и завод "Энергомашспецсталь"

Как заявили российские военные, в настоящее время в экстренном порядке осуществляется подготовка для эвакуации трех заводов, в частности, Новокраматорского машиностроительного завода (НВКМЗ), специализирующегося на ремонте и восстановлении бронетехники ВСУ.

Кроме того, готовится эвакуация Старокраматорского машиностроительного завода (СКМЗ), на котором, по данным российских военных, осуществляется выпуск стволов для крупнокалиберной артиллерии ВСУ, а также завода "Энергомашспецсталь", выпускающего оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок, реакторного оборудования, специальных насосов, паро- и гидротурбин, установок высокого давления и общего машиностроения", говорится в сообщении, распространенном Минобороны РФ.