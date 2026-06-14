Аэропорт Краснодара приостановил работу, в аэропорту Сочи сняты ограничения

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара вновь временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщила в воскресенье вечером Росавиация в своем канале в Мах.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщалось, временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара вводились днем в воскресенье, они действовали около двух часов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Сочи