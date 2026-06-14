Аэропорт Сочи вновь приостановил работу
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов второй раз за день ввели в аэропорту Сочи, сообщает в воскресенье Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, размещенном в канале агентства в Max.
Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В воскресенье днем аэропорт Сочи уже приостанавливал работу из-за введенных ограничений, они действовали 3,5 часа.
В настоящее время ограничения действуют также в аэропорту Краснодара.
Аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".