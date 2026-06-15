Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,36%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в понедельник демонстрирует умеренный рост, отыгрывая как позитивную динамику мировых рынков капитала на фоне новостей о достижении соглашения между США и Ираном, так и сообщения о состоявшемся на выходных очередном телефонном разговоре президентов РФ и США.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2524,5 пункта (+0,36%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 4,5%. Аутсайдерами выступают акции нефтяных компаний на фоне заметного падения мировых цен на нефть.

Подорожали акции "Полюса" (+4,5%), "Аэрофлота" (+3,3%), "НЛМК" (+2,3%), "Северстали" (+2,1%), "Норникеля" (+2%), "АЛРОСА" (+1,6%), "ММК" (+1,6%), АФК "Система" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,3%), ВТБ (+1,2%), МКПАО "ВК" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "Московской биржи" (+0,8%), Сбербанка (+0,7%), "МТС" (+0,7%), МКПАО "Яндекс" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,5%), "Корп центра ИКС 5" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%) и Сбербанка (+0,5%).

Подешевели акции "Роснефти" (-2,2%), "Татнефти" (-2,1%), "Группы компаний ПИК" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Русала" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Американские фондовые индексы в пятницу выросли, поскольку инвесторы сохраняли надежду на достижение мирного соглашения между Ираном и США в ближайшие дни. Также участники рынка внимательно следили за дебютом акций SpaceX после IPO на бирже Nasdaq. Котировки акций аэрокосмической компании Илона Маска взлетели на 19,2% - до $160,95 по сравнению с ценой размещения в $135.

Индекс потребительского доверия в США в июне увеличился до 48,9 пункта по сравнению с 44,8 пункта (исторический минимум) месяцем ранее, согласно предварительным данным Мичиганского университета. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъем - до 46 пунктов. При этом инфляционные ожидания населения на ближайший год в июне уменьшились до 4,6% с 4,8% в предыдущий месяц. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (пять лет) составила 3,4% против 3,9% в мае.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует заметный рост (+1,12%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 15 июня.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник также наблюдается позитивная динамика акций на фоне новостей о достигнутом соглашении между США и Ираном. Так, фондовые индикаторы Гонконга, материкового Китая, Австралии, Японии и Южной Кореи подрастают на 0,5-5,6%.