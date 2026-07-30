В Ленобласти около 1,5 тысяч селлеров понесли ущерб из-за пожаров на складах Wildberries

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Около полутора тысяч селлеров из Ленинградской области понесли ущерб в результате пожаров на складах объединенной компании Wildberries-Russ (RWB), сообщил в мессенджере губернатор Александр Дрозденко.



"Сумма ущерба значительная. Компания со своей стороны принимает меры, старается помогать - это правильно. Но и мы как регион своих производителей не бросим", - написал он.



Ленобласть готова предоставить пострадавшему бизнесу льготные займы на пополнение оборотных средств. Также экономический блок региона по поручению губернатора со следующей недели организует работу регионального штаба в части координации пострадавших предпринимателей, маркетплейса и региона. Кроме того, планируется проработать дополнительные меры поддержки предпринимателям "на случай, если льготного займа на оборотку окажется недостаточно для полноценного восстановления".



В результате масштабных БПЛА-атак пострадал целый ряд крупных логистических объектов Wildberries-Russ.



Так, 18 и 22 июля пострадали логистические объекты в Московской (Электросталь) и Тамбовской областях (Котовск), в Краснодарском (Краснодар) и Ставропольском краях (Невинномысск). 24 июля сообщалось об инцидентах на складских объектах в Петербурге и Ленинградской области, а также в Симферополе. 30 июля пострадали объекты в Пензе и Сарапуле.

Wildberries-Russ в июле не раз сообщала об эвакуации персонала и остановке работы объектов и в других регионах.