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Власти сообщили, что 15 БПЛА достигли логистического центра в Пензенской области

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пятнадцать БПЛА достигли логистического центра в Пензенской области в четверг утром, несколько удалось сбить, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

"Информирую о принятых мерах по ликвидации последствий вражеской атаки на Пензу, которая случилась рано утром. Несколько БПЛА удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра", - написал он в своем канале в Мах.

Ранее Мельниченко заявлял о террористической атаке на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано. На территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.


Олег Мельниченко Пензенская область Wildberries
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