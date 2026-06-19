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В Кронштадте устанавливают бетонные укрытия

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Кронштадте начали устанавливать бетонные укрытия на случай атаки БПЛА идет в Кронштадте, сообщает администрация Кронштадтского района Петербурга в соцсетях.

"Если во время налета БПЛА вы находитесь на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. В Кронштадте идет установка сертифицированных бетонных укрытий", - сообщили чиновники.

Укрытия разместят на Якорной площади (рядом с Морским собором - ИФ), в общественном пространстве на Кронштадтском шоссе в 16-м микрорайоне, на улице Зосимова у сквера "Инчхон", рядом с автобусной остановкой на пересечении улицы Литке и Кронштадтского шоссе.

Укрытия устанавливаются в зоне видеонаблюдения "Безопасный город". Кроме того, в ближайшее время будет опубликован перечень адресов помещений-укрытий в Кронштадте на время атак БПЛА.

Кронштадт Петербург Якорная площадь Кронштадтское шоссе
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