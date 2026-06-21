Премьер Пакистана заявил, что Иран и США заинтересованы в мирном решении проблем

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Тегеран и Вашингтон стремятся к мирному решению споров, заявил в воскресенье премьер Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником на переговорах между сторонами в Швейцарии.

"Я считаю, что иранское руководство всерьез настроено обеспечить мир в нашем регионе", - приводит его слова телеканал "Аль-Джазира".

Кроме того, по словам Шарифа, у него нет сомнений, что президент США Дональд Трамп - "это человек, который хочет мира на планете".