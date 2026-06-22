Переговоры Вашингтона и Тегерана на высоком уровне продолжатся вплоть до понедельника

Иранская и американская делегация намерены работать "всю ночь"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В ходе переговоров в Швейцарии в воскресенье США и Иран помимо ядерных вопросов обсудили Ормузский пролив и ситуацию с Ливаном, встречи на высоком уровне завершатся в понедельник, пишет портал Axios.

"Ожидается, что переговоры на высоком уровне завершатся в понедельник, в то время как технические группы, вероятно, останутся в Швейцарии для продолжения переговоров", - информирует портал.

По данным Axios, американская и иранская делегации в воскресенье обсуждали реализацию меморандума о взаимопонимании и способы обеспечения вовлеченности сторон, а также схему "продолжения переговоров между политическими лидерами и техническими группами".

Американский дипломат сообщил порталу, что одной из тем в воскресенье стал "механизм предотвращения конфликта в Ливане и соблюдение режима прекращения огня".

Переговоры были сосредоточены на "всех элементах ядерной сделки", чиновники также обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива, отмечает Axios.

Дипломатический источник портала сообщил, что представители США, Ирана и выступающих посредниками Пакистана и Катара "остались довольны ходом переговоров".

"Посредники помогают обеим сторонам урегулировать вопросы. Мы считаем, что этот первый раунд переговоров закладывает основу для дальнейшего укрепления доверия", - сказал собеседник Axios.

В свою очередь, CNN также со ссылкой на американского дипломата отмечает, что переговоры продолжаются.

"Иранцы все еще здесь и обсуждения продолжаются. Мы рассчитываем продолжать работу всю ночь", - сообщил дипломат.

По данным CNN, вице-президент США Джей Ди Вэнс и американская делегация "постоянно проводят встречи и переговоры".

Ранее агентство "Тасним" со ссылкой на источники сообщило, что иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии в знак протеста против высказываний американского президента Дональда Трампа, который пригрозил захватить Ормузский пролив. Также он угрожал президенту Ирана Масуду Пезешкиану, заявившему, что иранская сторона должна сохранить возможность обогащать уран. Также Трамп грозил ударами по Ирану в ответ на действия ливанского движения "Хезболла".

Возглавивший американскую делегацию Вэнс днем в воскресенье заявил журналистам о прогрессе на переговорах с Ираном, назвав их "исторической встречей".