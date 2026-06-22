Моряки ТОФ оказали помощь условно аварийной подлодке в заливе Петра Великого

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Экипаж спасательного судна "Игорь Белоусов" Тихоокеанского флота провел учение по оказанию помощи экипажу условно аварийной подводной лодки в заливе Петра Великого, сообщила пресс-служба ТОФ в понедельник.

"По замыслу учения дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" в результате условной аварии осуществила покладку на грунт на глубине более 70 метров. Экипаж спасательного судна "Игорь Белоусов" осуществил переход в район условного бедствия и в ходе поисковых действий при помощи автономного необитаемого аппарат "Пантера" обнаружил "аварийную" подводную лодку", - говорится в сообщении.

Согласно ему, для проведения спасательных работ использовался автономный глубоководный аппарат "АС-40". "После погружения под воду "АС-40" пристыковался к комингс-площадке подводной лодки, подал на подводную лодку воздух, технические жидкости и электропитание. Далее были открыты люки и выполнен практический вывод части экипажа сухим способом из корпуса лодки на борт автономного аппарата с дальнейшим подъемом подводников на борт спасательного судна", - уточнили в пресс-службе.

Поднявшись на борт спасательного судна, подводники переместились в глубоководный водолазный комплекс ГВК-450 "Дельфин-ГВК" с пятью барокамерами с необходимым медицинским оборудованием. Там подводников осмотрел штатный корабельный врач, сказано в пресс-релизе.

"Подобные учения на флоте проводятся на регулярной основе и направлены на поддержание готовности личного состава и техники спасателей к выполнению задач по предназначению. Плановое учение поисково-спасательных сил ТОФ прошло под руководством начальника штаба Тихоокеанского флота вице-адмирала Сергея Рекиша", - резюмировали в пресс-службе.