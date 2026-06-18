Корвет ТОФ "Гремящий" провел артиллерийские стрельбы в Авачинском заливе

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота успешно выполнил в Авачинском заливе на Камчатке артиллерийские стрельбы в ходе сдачи курсовой задачи, сообщила пресс-служба ТОФ.

"Экипаж корабля выполнил стрельбу по надводным целям условного противника с использованием орудий АК-190 и АК-630", - говорится в сообщении. Расчеты также провели стрельбы из крупнокалиберных пулеметов, применили средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, по информации пресс-службы, "при стоянке корабля на незащищенным рейде было выполнено профилактическое гранатометание против подводных диверсантов условного противника".