Противолодочные самолеты ТОФ провели тренировочные полеты над акваторией Японского моря

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Противолодочные самолеты Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали задачи пилотирования при возникновении внештатных ситуаций над акваторией Японского моря в Приморском крае, сообщает в среду пресс-служба ТОФ.

"Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированного на аэродроме в Приморском крае, провели учебно-тренировочные полеты над акваторией Японского моря с отработкой действий при возникновении внештатных ситуаций", - говорится в сообщении.

Экипажи прошли проверку по технике пилотирования с использованием максимальных возможностей самолетов. Они управляли Ил-38 на высоте до 8 тыс. м, после чего выполнили задачи по экстренному снижению, отказу одного и двух двигателей и отказу пилотажного навигационного оборудования. Экипажи прямо в воздухе выключали и включали двигатели, а также отрабатывали заход на посадку по дублирующим системам.

Также летчики отработали навыки прохождения курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании без наземных радиотехнических средств аэронавигации.