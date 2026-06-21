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СКР возбудил дело о теракте из-за атаки дронов ВСУ по инфраструктуре Керченского полуострова

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) расследует дело о теракте в связи с атакой украинских беспилотников гражданской инфраструктуры Керченского полуострова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской инфраструктуры на Керченском полуострове республики Крым", - сказала она в воскресенье журналистам.

По данным ведомства, 21 июня "вооруженные формирования Украины с помощью БПЛА атаковали Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив".

"Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Информация о количестве пострадавших уточняется", - сказала Петренко.

Она добавила, что следствие "устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему".

Утром в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что четыре человека погибли, еще 28 получили ранения в результате атаки украинских дронов по Керченскому полуострову.

Крым Керченский пролив Керченский полуостров СКР Светлана Петренко
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