Три человека ранены в Белгородской области во время атак со стороны ВСУ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате украинских атак в Белгородской области, в Шебекинском округе дроном нанесен удар по предприятию, сообщает оперативный штаб региона в субботу.

"Три мирных жителя пострадали во время атак со стороны ВСУ (...) Также в городе от детонации еще одного беспилотника поврежден инфраструктурный объект. В селе Маломихайловка Шебекинского округа дрон нанёс удар по предприятию - пробита кровля производственного помещения", - говорится в сообщении.

По их данным, в Ракитянском округе в поселке Ракитное FPV-дрон ударил по коммерческому объекту, мужчине, получившему минно-взрывную травму, оказали медицинскую помощь. Также в поселке Пролетарский при детонации дрона на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочное ранение плеча, а в городе Шебекино FPV-дрон атаковал автомобиль, бригада скорой доставила пострадавшего в городскую больницу.