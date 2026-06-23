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В уральской Кушве восстанавливают электроснабжение после разрушительного урагана

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - На северо-западе Свердловской области восстанавливают подачу электричества после урагана, в Кушве начали подключать потребителей по линиям низкого напряжения, сообщает региональный департамент информационной политики.

"Энергетики восстановили в целом более 8,5 км линий электропередачи в муниципальных округах, пострадавших от удара стихии. В Кушве, которая сильнее всего пострадала от шквального ветра, к 21:00 начали подключать 4500 человек по линиям низкого напряжения, работы будут проводиться в том числе ночью силами четырех бригад", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, специалисты также ликвидируют повреждения еще на двух воздушных линиях.

Там добавили, что все провода уличной сети освещения, которые еще лежат на земле, обесточены и не представляют опасности.

Как сообщалось, вечером в понедельник свердловский город Кушва и поселок Баранчинский попали под удар урагана. По данным ГУ МЧС, пострадали 16 человек, были полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 повреждены, также повреждены 25 автомобилей и 15 линий электропередач. В городе ввели режим ЧС.

Кушва Свердловская область
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