Дума приняла закон об ужесточении правил на рынке оценки и приватизации федеральных активов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон № 1138564-8 о создании перечня оценочных компаний, допущенных к оценке федерального имущества, документ дает правительству право устанавливать для таких компаний дополнительные требования и утверждать их список.

В нем также прописаны законодательные требования к организаторам торгов и продавцам приватизируемого государственного или муниципального имущества.

Поправки были внесены депутатами ко второму чтению законопроекта, который при принятии в первом чтении был посвящен упрощению продажи конфискованных за коррупцию квартир.

Согласно закону "Об оценочной деятельности в России", проведение оценки обязательно при совершении сделок с имуществом, полностью или частично принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям. В настоящее время специальные требования к оценщикам отдельных видов активов законом не установлены: проводить оценку может любая компания, соответствующая общим требованиям законодательства и имеющая в штате специалистов с необходимой квалификацией, а конкретного исполнителя государственный заказчик выбирает на общих основаниях через закупочные процедуры.

Принятый закон наделяет правительство правом устанавливать дополнительные требования к юридическим лицам, оказывающим услуги по оценке федерального имущества, а также утверждать перечень таких компаний.

Одновременно вносятся изменения в закон о приватизации, законодательно прописываются требования к компаниям, которые могут попасть в перечень организаторов торгов и продавцов приватизируемого государственного или муниципального имущества. Компания не должна находиться в процессе ликвидации или банкротства, не должна иметь налоговой задолженности, превышающей 25% балансовой стоимости ее активов, а у ее руководства и главного бухгалтера не должно быть судимости за экономические и коррупционные преступления. Кроме того, компания не должна находиться под прямым или косвенным контролем лиц, связанных с недружественными государствами. Ключевым условием становится опыт работы: за три предшествующих года компания должна провести в качестве организатора торги по продаже государственного или муниципального имущества на общую сумму не менее 50 млрд рублей и (или) иметь опыт отчуждения федерального имущества по решениям правительства, принятым в целях привлечения инвестиций, развития фондового рынка и технологической модернизации экономики.

Сейчас в законе таких требований нет: перечень юрлиц-продавцов государственного и муниципального имущества утверждается распоряжением правительства (от 25 октября 2010 года № 1874-р), а критерии отбора устанавливаются подзаконными актами. После исключения ряда компаний в 2022 году и в начале 2025 года в перечне остались семь организаций: "ВЭБ Капитал", "Российский аукционный дом", Газпромбанк, "Сбербанк КИБ", Агентство прямых инвестиций, ИФК "Солид", "ВТБ Капитал Трейдинг".

Новые требования не будут распространяться на компании, уже включенные в перечень на день вступления закона в силу, если более 50% их уставного капитала прямо или косвенно принадлежит государству, а также на входящие с ними в одну группу организации.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.