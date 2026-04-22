Проект о снятии ограничений на продажу конфискованного жилья прошел I чтение

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о снятии ограничений на продажу жилья и земли, изъятых в казну по решению суда.

Изменения предлагается внести в статью 30(4) закона "О приватизации государственного и муниципального имущества". Авторами инициативы (1138564-8) стала группа депутатов и, в частности, вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Ранее Абрамченко отметила в своем телеграм-канале низкую эффективность управления конфискованными активами: "из-за законодательных ограничений лишь около 20% конфискованного у коррупционеров имущества вовлечены в экономику".

"В Реестре федерального имущества по разным причинам "застряли" около 5 тысяч объектов недвижимости. Сейчас срок их реализации составляет до двух лет, его реально сократить до шести месяцев. С жилыми помещениями ситуация аналогичная. Профильное ведомство готово продать это имущество, но мешают законодательные рамки", - пояснила Абрамченко.

По ее словам, сейчас закон о приватизации разрешает продавать квартиры, изъятые у коррупционеров, если их рыночная стоимость на вторичном рынке в два или более раза превышает сумму, рассчитанную по формуле: площадь квартиры умножается на среднюю цену квадратного метра жилья в регионе по данным Росстата, но только 8% квартир соответствуют этому критерию.

"Мы предлагаем снять это ограничение, а также исключить необходимость ждать шесть месяцев после несостоявшихся торгов и дополнить статью 30.4 Закона о приватизации перечнем жилой недвижимости. Это могут быть дома, квартиры, их части, комнаты и доли", - написала вице-спикер.

Она также отметила, что общая кадастровая стоимость жилых помещений, изъятых в казну, превышает 1,82 млрд рублей. "Управление конфискованным имуществом должно быть эффективным, чтобы пополнять бюджет и обеспечивать вовлечение объектов недвижимости в экономику", - считает Абрамченко.

Виктория Абрамченко Госдума
