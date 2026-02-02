Поиск

В ГД внесли проект закона о снятии ограничений на продажу конфискованного жилья

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о снятии ограничений на продажу жилья и земли, изъятых в казну по решению суда.

Соответствующий проект закона (1138564-8) размещен в понедельник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Вице-спикер Госдумы и соавтор законопроекта Виктория Абрамченко отметила в своем телеграм-канале низкую эффективность управления конфискованными активами: "из-за законодательных ограничений лишь около 20% конфискованного у коррупционеров имущества вовлечены в экономику".

"В Реестре федерального имущества по разным причинам "застряли" около 5 тысяч объектов недвижимости. Сейчас срок их реализации составляет до 2 лет, его реально сократить до 6 месяцев. С жилыми помещениями ситуация аналогичная. Профильное ведомство готово продать это имущество, но мешают законодательные рамки", - пояснила Абрамченко.

По ее словам, сейчас закон о приватизации разрешает продавать квартиры, изъятые у коррупционеров, если их рыночная стоимость на вторичном рынке в два или более раза превышает сумму, рассчитанную по формуле: площадь квартиры умножается на среднюю цену квадратного метра жилья в регионе по данным Росстата, но только 8% квартир соответствуют этому критерию.

"Мы предлагаем снять это ограничение, а также исключить необходимость ждать шесть месяцев после несостоявшихся торгов и дополнить статью 30.4 Закона о приватизации перечнем жилой недвижимости. Это могут быть дома, квартиры, их части, комнаты и доли", - написала вице-спикер.

Она также отметила, что общая кадастровая стоимость жилых помещений, изъятых в казну, превышает 1,82 млрд рублей. "Управление конфискованным имуществом должно быть эффективным, чтобы пополнять бюджет и обеспечивать вовлечение объектов недвижимости в экономику", - считает Абрамченко.

Виктория Абрамченко Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Смоленская область будет использовать цифровые решения "Интерфакса" для совершенствования экономической политики

 Смоленская область будет использовать цифровые решения "Интерфакса" для совершенствования экономической политики

В Казани из-за снегопада отменили плату за парковку

В Госдуме пообещали устранить перегибы в банковских блокировках

В РФ выявлены контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними ведут меднаблюдение

 В РФ выявлены контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними ведут меднаблюдение

В январе Госдума рассмотрела 157 проектов законов, 22 из них стали законами

Еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу

 Еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу

Второй раунд переговоров РФ-США-Украина состоится в Абу-Даби 4-5 февраля

 Второй раунд переговоров РФ-США-Украина состоится в Абу-Даби 4-5 февраля

За отрицание факта геноцида советского народа введут уголовную ответственность

Арестован организатор сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

 Арестован организатор сауны в Прокопьевске, где погибли подростки

Три человека погибли при крушении учебного самолета в Оренбуржье
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });