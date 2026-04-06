Поиск

Правительство поддержало идею отменить ограничения на продажу конфискованного жилья

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Правительство подготовило положительный проект отзыва на депутатский законопроект № 1138564-8 о снятии ограничений на продажу жилья и земли, изъятых в казну по решению суда, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим документом.

В РоссииДепутаты предложили отменить ценовой барьер для продажи конфискованных за коррупцию квартирЧитать подробнее

"Комиссия по законопроектной деятельности на заседании в понедельник поддержала положительный проект отзыва на соответствующий проект закона, предлагающий внести изменения в статью 30(4) закона "О приватизации государственного и муниципального имущества", - сказал собеседник агентства.

Законопроект в феврале в парламент внесла группа депутатов, и в частности, вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Абрамченко ранее отмечала низкую эффективность управления конфискованными активами: "из-за законодательных ограничений лишь около 20% конфискованного у коррупционеров имущества вовлечены в экономику".

"В Реестре федерального имущества по разным причинам "застряли" около 5 тысяч объектов недвижимости. Сейчас срок их реализации составляет до двух лет, его реально сократить до шести месяцев. С жилыми помещениями ситуация аналогичная. Профильное ведомство готово продать это имущество, но мешают законодательные рамки", - объясняла она.

По ее словам, сейчас закон о приватизации разрешает продавать квартиры, изъятые у коррупционеров, если их рыночная стоимость на вторичном рынке в два или более раза превышает сумму, рассчитанную по формуле: площадь квартиры умножается на среднюю цену квадратного метра жилья в регионе по данным Росстата, но только 8% квартир соответствуют этому критерию.

"Мы предлагаем снять это ограничение, а также исключить необходимость ждать шесть месяцев после несостоявшихся торгов и дополнить статью 30.4 Закона о приватизации перечнем жилой недвижимости. Это могут быть дома, квартиры, их части, комнаты и доли", - написала вице-спикер.

Она также отметила, что общая кадастровая стоимость жилых помещений, изъятых в казну, превышает 1,82 млрд рублей. "Управление конфискованным имуществом должно быть эффективным, чтобы пополнять бюджет и обеспечивать вовлечение объектов недвижимости в экономику", - считает Абрамченко.

Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний, говорится в документе. Так, в правительстве считают, что в законопроекте необходимо учесть, что жилые помещения поступают в казну не только в рамках нарушений коррупционного законодательства, но и по иным основаниям, в частности, предусмотренным положениями Уголовного кодекса или КоАП.

Поскольку законопроектом расширяется круг жилых помещений, подлежащих приватизации в соответствии с законом, проектируемое регулирование следует конкретизировать в целях недопущения приватизации жилых помещений жилищного фонда, предоставленных гражданам по договорам социального найма до дня вступления в силу федерального закона, также отмечается в проекте отзыва кабмина.

Кроме того, проектируемым регулированием предусмотрена возможность приватизации долей в праве общей собственности на жилые помещения, в связи с чем законопроект следует дополнить положениями о предоставлении иным участникам долевой собственности преимущественного права покупки таких долей, считают в правительстве.

Виктория Абрамченко Правительство Росстат Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Все горняки, заблокированные в обесточенной шахте в ЛНР, подняты на поверхность

Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим из-за аномальных осадков

 Путин поручил оказать помощь жителям Дагестана, пострадавшим из-за аномальных осадков

ВККС попросила провести антикоррупционные проверки в отношении краснодарских судей

 ВККС попросила провести антикоррупционные проверки в отношении краснодарских судей

Пожар в торговом центре в Калининграде полностью потушен

 Пожар в торговом центре в Калининграде полностью потушен

Кремль предположил, что за попытками атак на "Турецкий поток" в Сербии стоит Киев

Подача воды ограничена в Махачкале из-за непогоды

 Подача воды ограничена в Махачкале из-за непогоды

Тело еще одного ребенка нашли в Дагестане после паводков

Операторы оштрафованы на 4 млн руб. за пропуск нефильтрованного интернет-трафика

В Махачкале эвакуируют пассажиров поезда из-за подтопления железной дороги

Почти 3,8 тыс. домов повреждены паводком в Махачкале
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1390 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 81 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8911 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
