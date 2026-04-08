Отзыв кабмина на поправки о порядке продажи конфискованного жилья опубликован в базе Думы

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Правительство в официальном отзыве поддержало законопроект № 1138564-8, упрощающий продажу жилья, обращенного в доход государства по антикоррупционным основаниям, но указало на необходимость его доработки. Отзыв опубликован в думской базе.

Группа депутатов внесла этот законопроект в парламент в феврале. Он предлагает отменить критерий двукратного превышения рыночной стоимости над средней ценой по региону для продажи конфискованных в рамках коррупционных дел квартир. По данным пояснительной записки, в казне РФ находится 273 жилых помещения кадастровой стоимостью свыше 1,82 млрд рублей, при этом под действующий критерий подпали лишь 5 из 63 оцененных объектов.

В отзыве правительство отмечает, что жилье поступает в казну не только за коррупционные правонарушения, но и по иным основаниям, предусмотренным Уголовным кодексом и КоАП, и это необходимо учесть в законопроекте.

Кроме того, кабинет министров указал на необходимость исключить из-под приватизации жилые помещения, уже предоставленные гражданам по договорам социального найма до вступления закона в силу. Поскольку законопроект допускает продажу долей в праве собственности на жилье, правительство считает необходимым закрепить преимущественное право покупки для других участников долевой собственности.

Правительство также обратило внимание на ряд юридико-технических замечаний: терминологию законопроекта следует привести в соответствие с Жилищным кодексом, а перечисление видов жилых помещений является избыточным, поскольку они уже определены в статье 16 Жилищного кодекса.

"Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в отзыве.

