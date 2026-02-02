Поиск

Депутаты предложили отменить ценовой барьер для продажи конфискованных за коррупцию квартир

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который упрощает продажу жилья, обращенного в доход государства по антикоррупционным основаниям. По мнению авторов, принятие закона позволит пополнить бюджет РФ от приватизации конфискованной недвижимости.

Документ (№1138564-8) размещен в электронной базе данных парламента. Поправки вносятся в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Согласно действующему законодательству, продаже подлежат только те конфискованные жилые помещения, рыночная стоимость которых на вторичном рынке превышает в два раза и более сумму, рассчитанную исходя из площади жилья и средней цены квадратного метра по региону (по данным Росстата).

Внесенный законопроект отменяет критерий двукратного превышения рыночной стоимости над средней ценой по региону для жилых помещений, конфискованных за коррупцию или по иным антикоррупционным основаниям. Документ также убирает обязательный шестимесячный перерыв между повторными несостоявшимися аукционами.

Согласно пояснительной записке, в казне РФ находится 273 жилых помещения площадью около 41 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью свыше 1,82 млрд рублей. Из них 212 обращены в доход государства за коррупционные правонарушения, 61 - по иным основаниям. При этом из 63 оцененных "коррупционных" квартир под действующий критерий о продаже подпали лишь пять объектов.

"Указанные данные свидетельствуют о необходимости изменения критериев, что позволит исключить неэффективное расходование средств федерального бюджета на проведение оценочных мероприятий, а также получить дополнительные доходы федерального бюджета от приватизации указанных жилых помещений", - говорится в пояснительной записке.

Необходимость корректировки законодательства отмечена Счетной палатой по итогам аудита учета и распоряжения конфискованным имуществом в 2023-2025 гг., отмечают авторы.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 2 февраля

Депутаты предложили отменить ценовой барьер для продажи конфискованных за коррупцию квартир

Минюст потребовал признать экстремистским объединением "Российскую ЛГБТ-сеть"

Смоленская область будет использовать цифровые решения "Интерфакса" для совершенствования экономической политики

 Смоленская область будет использовать цифровые решения "Интерфакса" для совершенствования экономической политики

В Казани из-за снегопада отменили плату за парковку

В Госдуме пообещали устранить перегибы в банковских блокировках

В РФ выявлены контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними ведут меднаблюдение

 В РФ выявлены контактировавшие с заболевшим оспой обезьян, за ними ведут меднаблюдение

В январе Госдума рассмотрела 157 проектов законов, 22 из них стали законами

Еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу

 Еще одного пациента с оспой обезьян доставили в Домодедовскую больницу

Второй раунд переговоров РФ-США-Украина состоится в Абу-Даби 4-5 февраля

 Второй раунд переговоров РФ-США-Украина состоится в Абу-Даби 4-5 февраля
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });