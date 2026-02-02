Депутаты предложили отменить ценовой барьер для продажи конфискованных за коррупцию квартир

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который упрощает продажу жилья, обращенного в доход государства по антикоррупционным основаниям. По мнению авторов, принятие закона позволит пополнить бюджет РФ от приватизации конфискованной недвижимости.

Документ (№1138564-8) размещен в электронной базе данных парламента. Поправки вносятся в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Согласно действующему законодательству, продаже подлежат только те конфискованные жилые помещения, рыночная стоимость которых на вторичном рынке превышает в два раза и более сумму, рассчитанную исходя из площади жилья и средней цены квадратного метра по региону (по данным Росстата).

Внесенный законопроект отменяет критерий двукратного превышения рыночной стоимости над средней ценой по региону для жилых помещений, конфискованных за коррупцию или по иным антикоррупционным основаниям. Документ также убирает обязательный шестимесячный перерыв между повторными несостоявшимися аукционами.

Согласно пояснительной записке, в казне РФ находится 273 жилых помещения площадью около 41 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью свыше 1,82 млрд рублей. Из них 212 обращены в доход государства за коррупционные правонарушения, 61 - по иным основаниям. При этом из 63 оцененных "коррупционных" квартир под действующий критерий о продаже подпали лишь пять объектов.

"Указанные данные свидетельствуют о необходимости изменения критериев, что позволит исключить неэффективное расходование средств федерального бюджета на проведение оценочных мероприятий, а также получить дополнительные доходы федерального бюджета от приватизации указанных жилых помещений", - говорится в пояснительной записке.

Необходимость корректировки законодательства отмечена Счетной палатой по итогам аудита учета и распоряжения конфискованным имуществом в 2023-2025 гг., отмечают авторы.