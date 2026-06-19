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Новак поручил чиновникам проанализировать ситуацию с ценами на топливо

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак провел заседание штаба по нефтепродуктам, где рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке летом, сообщила пресс-служба правительства. Профильным ведомствам Новак поручил подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты.

Участники совещания оценили результативность уже реализованных мер поддержки отрасли, а также определили дальнейшие действия, направленные на насыщение внутреннего рынка топливом и поддержание его устойчивого функционирования.

Было отмечено, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. Все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынке.

"Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг и контроль цен для создания условий доступности нефтепродуктов для потребителей. Вице-премьер поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты", - говорится в сообщении.

Весной и летом 2026 года российская нефтеперерабатывающая отрасль сталкивается с внеплановыми ремонтами. Ведомства, отмечая "определенные отклонения" на внутреннем рынке нефтепродуктов, заявляют, что ситуация в целом стабильная, совместно с нефтяными компаниями принимаются все необходимые меры для топливообеспечения страны.

Последние несколько недель в разных регионах вводились точечные ограничения и лимиты на продажи топлива на АЗС. В основном - на частных заправках. Из крупных нефтяных компаний "Татнефть" 16 июня ввела на своих АЗС в России временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива, но на следующий день его отменила.

На Петербургской бирже стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. По данным Росстата, рост потребительских цен на бензин последние недели ускоряется, с начала года он по состоянию на 15 июня подорожал на 6,61%, превысив темпы общей инфляции за тот же период (3,68%).

В конце апреля правительство утвердило постановление о топливных соглашениях, их должны подписать Минэнерго, ФАС и нефтяные компании. Также в качестве одной из мер поддержки внутреннего рынка был введен полный запрет на экспорт бензина - с начала апреля и до конца июля, под ограничения не подпадают лишь поставки по межправительственным соглашениям. Кроме того, введен временный запрет на экспорт авиакеросина из России - с 1 июня до 30 ноября. Источники на рынке нефтепродуктов сообщали, что власти рассматривают и возможность ограничений экспорта дизтоплива.

С началом лета в стране традиционно повышается сезонный спрос на нефтепродукты.

Александр Новак Минэнерго
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