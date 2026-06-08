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Новак призвал использовать все инструменты для снабжения потребителей топливом

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, ФНС, ФАС, Минтранса и профильных департаментов правительства, сообщила пресс-служба правительства.

В рамках совещания был представлен анализ ситуации на внутреннем рынке топлива, подготовленный на основе данных системы мониторинга. Участники рассмотрели динамику цен на бензин и дизельное топливо, а также вопросы доступности топлива в регионах.

Минэнерго представило меры поддержки, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке. Отдельное внимание было уделено обеспечению бесперебойного снабжения потребителей нефтепродуктами, своевременному реагированию на изменения рыночных обстоятельств, а также вопросам логистики.

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"По итогам совещания Александр Новак отметил необходимость выработки конкретных действий и шагов, позволяющих в оперативном режиме отслеживать все происходящие в отрасли процессы и задействовать весь доступный набор инструментов для надёжного снабжения потребителей нефтепродуктами", - говорится в сообщении.

В конце прошлой недели Новак заявлял, что ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов в целом стабильная, но есть определенные отклонения, ведомства вместе с нефтяными компаниями принимают все меры для стабильного топливообеспечения страны.

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский сообщал также, что с рядом нефтекомпаний уже подписаны соглашения об обеспечении топливом внутреннего рынка.

В конце апреля правительство утвердило постановление о топливных соглашениях, их должны подписать Минэнерго, ФАС и компании - "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром", "Татнефть", ННК, "ФортеИнвест", "НефтеХимСервис", "Газпром нефтехим Салават", "ТАИФ-НК". Подчеркивалось, что соглашениями регулируются объемы обеспечения внутреннего рынка моторного топлива и розничные цены на бензин и дизельное топливо в 2026 году с учетом ожидаемого уровня инфляции.

Как сообщалось, с конца февраля в России росли биржевые цены на топливо из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. На фоне ценового повышения Петербургская биржа ввела ограничение на шаг роста цены на топливо в ходе торгов. При этом внутри страны с апреля традиционно начался сезонный спрос на нефтепродукты. Между тем НПЗ России сталкиваются с вынужденными внеплановыми ремонтами из-за внешнего воздействия, а в весенние месяцы стартовали также плановые ремонты заводов.

В качестве одной из мер поддержки внутреннего рынка нефтепродуктов правительство РФ ввело полный запрет на экспорт бензина - с начала апреля и до конца июля, распространив его на компании-производители. Под ограничения не подпадают лишь поставки по межправительственным соглашениям. Также введен временный запрет на экспорт авиакеросина из России - с 1 июня до 30 ноября.

Кроме того, власти рассматривают возможность ограничений экспорта дизтоплива, сообщали источники на рынке нефтепродуктов.

Александр Новак
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