ФАС пригрозила американской Apple штрафом в 4 млрд рублей

Компании дан срок до 15 июля обеспечить предустановку российского софта на ее устройствах

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Apple Inc., потребовав устранить дискриминацию российских поисковых систем и обеспечить предустановку отечественного ПО на устройствах с iOS до 15 июля 2026 года.

"В случае неисполнения предупреждения ФАС в соответствии с антимонопольным законодательством возбудит дело. По итогам его рассмотрения и при установлении нарушения закона о защите конкуренции, по предварительной оценке, Apple грозит штраф до 4 млрд рублей", - сообщило ведомство.

Одним из оснований для выдачи предупреждения стало то, что на устройствах с операционной системой iOS (iPhone, iPad) по умолчанию установлена иностранная поисковая система, а для использования российских поисковых систем пользователь должен вручную менять настройки. "Это создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков и приводит к ущемлению прав и интересов неопределенного круга потребителей", - считает ФАС.

Ведомство напомнило, что, по закону, на технически сложных товарах, продаваемых в России, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства-члена ЕАЭС.

Еще одним основанием для предупреждения стало "неисполнение требований законодательства о предустановке российского программного обеспечения на устройства с операционной системой iOS", а именно - национального мессенджера и российского магазина приложений.

25 июня российская VK сообщила, что ее приложения без предупреждения были удалены из App Store и стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. Компания напомнила, что не находится под санкциями, официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находятся в распоряжении Apple, и назвала действия американской компании по отношению к российским пользователям "ничем не мотивированными и неприемлемыми".

В начале июня Apple удалила из App Store приложение российского национального мессенджера Max.

Российское Минцифры заявило, что удаление компанией Apple приложений VK из App Store является проявлением недобросовестной конкуренции, и обратилось в Федеральную антимонопольную службу для проверки выполнения IT-гигантом требований российского антимонопольного законодательства.