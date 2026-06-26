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Что произошло за день: пятница, 26 июня

Режим ЧС в Крыму и Севастополе, новое назначение Вячеслава Гладкова, заявление Лаврова о договоренностях в Анкоридже, смерть бывшего министра обороны Сергея Иванова

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Режим ЧС регионального характера ввели в Крыму и Севастополе.

- Владимир Путин назначил послом РФ в Абхазии Вячеслава Гладкова, бывшего губернатора Белгородской области.

- Умер бывший министр обороны Сергей Иванов. Ему было 73 года.

- В Анкоридже были обсуждены предложения США по урегулированию на Украине, российская сторона их приняла, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что на саммите "было лишь сделано предложение о подходе к урегулированию".

- Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160.

- Решение о запрете на экспорт дизельного топлива не принято, продолжится наблюдение за ситуацией, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами совещания о ситуации на топливном рынке у вице-премьера РФ Александра Новака.

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал контролируемой ситуацию с бензином на заправках.

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