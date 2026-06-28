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Путин сомневается, что европейские лидеры повлияли на позицию Трампа по Украине

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что европейские лидеры на саммите "семерки" повлияли на позицию президента США Дональда Трампа по Украине.

"Сомневаюсь, что лидеры Европы повлияли на позицию Трампа по Украине", - цитирует российского президента ИС "Вести".

Путин подчеркнул, что это вряд ли возможно, "учитывая, что президент США - это зрелый политик, опытный политик, полагаю, он знает, что делает". "Но, наверное, все мы люди, все мы слушаем и оппонентов, и союзников, и как-то можем корректировать свою точку зрения", - сказал Путин.

"Но мне об этом ничего неизвестно, я об этом ничего не знаю", - добавил президент РФ.

Владимир Путин Дональд Трамп европейские лидеры G7 Украина
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