Беспилотник упал на территорию частного дома в Раменском, погиб один человек

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о погибшем в Раменском в результате украинской атаки на регион.

"К сожалению, в результате ночной атаки БПЛА в Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина. Беспилотник упал на территорию частного дома", - написал Воробьев в своем канале в Max.

По его словам, "В Подольске пострадали три человека. В Климовске медицинская помощь понадобилась водителю грузового автомобиля, получившему ранение кисти. Еще один мужчина получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", а жительница поселка Железнодорожный - ранение плеча. Их жизни ничего не угрожает".

Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атаки, добавил глава региона.