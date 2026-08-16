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Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на машину в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье.

"В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. (...) Повреждены автомобиль, два частных дома, произошел обрыв линии электропередачи", - говорится в сообщении.

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Также в селе Белянка Шебекинского округа беспилотник ударил по предприятию, вследствие чего повреждены остекление и фасад. Кроме того, атаке дрона подверглась территория предприятия в Шебекино - повреждены два грузовых автомобиля. Еще один дрон ударил по социальному объекту, в результате чего повреждены остекление, фасад и потолок.

В Грайворонском округе при атаках БПЛА повреждены три частных дома в трех населенных пунктах, а также оборвана линия электропередачи.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон атаковал коммерческий объект - повреждены остекление и входные двери. В результате детонации еще четырёх беспилотников повреждены два легковых и один грузовой автомобиль, выбиты окна в многоквартирном доме.

Белгородская область
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