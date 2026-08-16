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Что произошло за день: воскресенье, 16 августа

Последствия ночной атаки на московский регион, кража картин из итальянского музея и планы Криштиану Роналду

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Беспилотник упал на территорию частного дома в подмосковном Раменском, погиб один человек.

- Из-за атаки БПЛА в Подольском округе Московской области нарушено электроснабжение в ряде населенных пунктов. Пожарные ликвидируют возгорание на территории склада Wildberries, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.

- До пяти увеличилось число жертв атаки украинских БПЛА в Ростовской области. Тела еще двоих погибших нашли спасатели.

- Из сицилийского музея похитили четыре картины художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессины. Злоумышленники украли три из пяти оставшихся досок полиптиха Сан-Грегорио, который датируется 1473 годом, а также двустороннюю икону с Девой Марией и образом Христа, которую похитили из бронированного кейса.

- Россиянки выиграли золото ЧЕ по спортивной гимнастике в командном многоборье. Вторыми стали итальянки, на третьем месте спортсменки из Франции.

- Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что нынешний сезон может стать последним в его профессиональной карьере.

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