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В Wildberries заявили, что на складе в Подольске проведена эвакуация, работают пожарные расчеты

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Подольске Московской области произошло возгорание на логистическом объекте Wildberries, проведена заблаговременная эвакуация, сообщает пресс-служба компании.

"Из-за атаки на логистическом объекте компании в Подольске возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - говорится в сообщении.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о массированной атаки на регион, в результате которой в том числе начался пожар на складе Wildberries в подольске.

Подмосковье Подольск Wildberries склад пожар
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