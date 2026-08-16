В Wildberries заявили, что на складе в Подольске проведена эвакуация, работают пожарные расчеты

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Подольске Московской области произошло возгорание на логистическом объекте Wildberries, проведена заблаговременная эвакуация, сообщает пресс-служба компании.

"Из-за атаки на логистическом объекте компании в Подольске возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах", - говорится в сообщении.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о массированной атаки на регион, в результате которой в том числе начался пожар на складе Wildberries в подольске.