Военные РФ нанесли удар по НПЗ в Кременчуге, двум предприятиям в Киеве и комбинату в Кривом Роге

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что утром в воскресенье ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области и металлургическому комбинату в Кривом Роге Днепропетровской области.

"В городе Кременчуг Полтавской области поражено крупнейшее предприятие по переработке нефти - Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ. Уцелевший резервуарный парк предприятия продолжает задействоваться для перевалки горюче-смазочных материалов, поступающих из-за рубежа",- заявили в ведомстве.

"В Днепропетровской области в городе Кривой Рог поражены цеха металлургического комбината, производящие стальной прокат для производства вооружения и военной техники",- сообщило Минобороны РФ.

Отмечаете, что в Киеве поражены два предприятия: ООО "Файер Поинт" ( выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго") и Киев-111 ООО "Укрдефенс Кампани" ( производящее компоненты для ударных беспилотных летательных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков "Хрущ" и зенитных дронов "Гарпия").