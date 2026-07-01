"Авиалесоохрана" заявила о высоком риске лесных пожаров в 41 регионе РФ в июле

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Повышенная опасность пожаров прогнозируется в июле более чем в 40 регионах РФ, сообщила в среду пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана", уточнив, что прогноз сделан на основе данных Росгидромета.

"В июле 2026 года в 41 регионе России из-за жаркой погоды и дефицита осадков возможно превышение уровня пожарной опасности в лесах и на других природных территориях по сравнению со среднемноголетними данными", - говорится в сообщении.

Погода оказывает прямое влияние на пожарную обстановку на природных территориях, пояснили в пресс-службе. "Чем теплее, жарче и суше погода, тем сильнее просыхает напочвенный покров, тем выше риски возникновения и распространения пожаров в лесах, на полях, в степях, вдоль дорог и на других природных территориях", - пояснили в "Авиалесоохране".

"В летнее время росту числа пожаров на природных территориях способствуют грозовая активность и нарушения гражданами правил пожарной безопасности в лесах", - заявили в ведомстве.

"Прогноз повышенного риска возникновения природных пожаров не означает прямого роста их числа и площади. Кроме условий погоды, на пожарную обстановку оказывает прямое влияние соблюдение гражданами правил пожарной безопасности и оперативность обнаружения и тушения ответственными службами палов сухой травы, лесных и других природных пожаров", - сказали в пресс-службе.