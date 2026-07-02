Герасимов доложил Путину о результатах удара по военным и околовоенным объектам в Киеве

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов утром в четверг доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного удара ВС РФ по военным объектам в Киеве и других населенных пунктах, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Утром сегодня во время ежедневного доклада верховному главнокомандующему начальник Генштаба Герасимов доложил о результатах массированного ответного удара Вооруженных сил РФ по Киеву и другим населенным пунктам в контексте ударов исключительно по военным или околовоенным объектам", - сказал Песков журналистам.

Песков уточнил, что Герасимов представил свой доклад президенту по телефону. "Регулярно практически на ежедневной основе встречи тоже проходят, но они обычно не освещаются", - добавил представитель Кремля.