Верховный суд рассмотрит жалобу "Яблока" на снятие с выборов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд России в понедельник рассмотрит апелляционную жалобу партии "Яблоко" на решение об отмене регистрации ее федерального списка на выборах в Государственную Думу.

Заседание назначено на 10:00 утра, оно пройдёт в открытом для слушателей режиме.

На том же заседании будет рассмотрена апелляционная жалоба партии "Родина".

10 августа Верховный суд РФ удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока" на выборы в Госдуму по иску "Родины".

Представители истца заявляли, что при подаче документов и агитации "Яблоком" "были допущены нарушения интеллектуальной собственности, авторского права, нарушения законодательства о противодействии экстремизму и (нарушения) финансирования".

Представитель Центральной избирательной комиссии заявил в суде, что комиссия получила от Росфинмониторинга сведения об иностранном финансировании некоторых кандидатов.

В партии "Яблоко" в свою очередь опровергли получение финансирования из иностранных источников, и пояснили, что деньги переводились в качестве пожертвований от россиян, которые в свою очередь получили эти средства из за рубежа.

После решения ВС РФ партия заявила, что обжалует решение. Зампред ЦИКа Николай Булаев сообщил, что пока никаких изменений в избирательном бюллетени это не повлечет, так как решение не вступило в законную силу.