В Кремле объяснили планирование новых мер безопасности милитаризацией Европы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Милитаризация Евросоюза и его курс на конфронтацию с Россией вынуждают Москву планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности, которая будет гарантирована в любом случае, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"То, что эскалация со стороны Европы происходит, это однозначно. То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации и, собственно, посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, это тоже однозначно", - сказал он.

По его словам, Москва не может закрывать на это глаза.

"Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности", - сказал он в связи с этим.

Песков заявил, что по поводу того, как обеспечивать безопасность, в России ведутся дискуссии.

"Есть сторонники весьма решительных мер, есть сторонники более сдержанных мер, но не должно вызывать сомнения одно: надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае", - добавил он.