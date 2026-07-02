Страховщики опасаются замедления авторемонтов из-за проблем с доставкой запчастей

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Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские автостраховщики опасаются замедления авторемонтов и накопления дефицита запчастей из-за проблем с их доставкой по заказам ремонтных станций, сообщил "Интерфаксу" президент Российского союза автостраховщиков, Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

По его словам, "до регионов автозапчасти не доезжают из Китая в связи с проблемами транспортной логистики. В настоящее время поставки идут по перечню первоочередных нужд (таких как продовольствие). Автозапчасти к этой категории не относятся".

Складывающаяся ситуация может создать эффект накопления, допускает он.

"Первыми изменения в ситуации почувствовали ремонтные станции. Ими заказы на автозапчасти сделаны, а запчасти до них не доезжают", - сказал Уфимцев. При этом он отметил, что и страховщики, и автовладельцы, которые по договору работают со станциями техобслуживания напрямую, сталкиваются с аналогичными ситуациями.

Перебои с поставками бензина и замедление транспортной логистики, а также складывающийся дефицит автозапчастей могут повлиять на стоимость авторемонта, допускает Уфимцев.

"Дополнительная сложность в авторемонте связана с тем, что, как правило, при этом используются сразу несколько деталей, которые могут доставляться отдельными путями. Если один компонент для ремонта из заказанной корзины не доехал, автомобиль стоит разобранный в ожидании завершения ремонта", - пояснил он.

Таким образом, складывающаяся ситуация влияет на сроки авторемонта, а также на его цену, заключил Уфимцев. По его словам, все это может стать серьезным испытанием как для автостраховщиков, так и для частных автовладельцев.

Комментируя ситуацию с перебоями в поставках бензина на пленарной сессии конгресса, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что "сейчас на внутреннем рынке наблюдается дефицит и перебои с поставками на отдельных заправках. В основном они связаны с логистикой изменения поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы и автозаправочные станции. Эти дефициты быстро устраняются".

По его словам, "в целом, несмотря на то, что ряд заводов находится в ремонте, и делается все для загрузки производственных мощностей, внутренний рынок обеспечен бензином и дизельным топливом". Новак добавил, что были "накоплены остатки, предназначенные для того, чтобы в период локальных перебоев они могли использоваться для обеспечения внутреннего рынка".

Говоря о ситуации с ценами на бензин, Новак пояснил: "Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены. Они таргетируют свои цены на уровне инфляции".

Новак полагает, что "рыночная ситуация должна выровняться по мере того, как наполнится рынок, будет сбалансирована ситуация".

По его мнению, нынешняя ситуация с ценами на бензин не скажется существенно на показателях, которые используются Банком России для макроэкономических оценок.

"Влияние на рост цен, которое учитывается ЦБ в своей статистике и в инфляционных ожиданиях, будет минимальным. Мы войдем в те прогнозные показатели, которые разработаны Минэкономразвития", - считает Новак.