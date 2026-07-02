Союз страховщиков введет два новых стандарта по страхованию жизни с 19 октября

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) с 19 октября 2026 года введет в практику два новых стандарта по страхованию жизни, разработанные при поддержке Банка России, сообщил журналистам в рамках Финансового конгресса президент ВСС и РСА Евгений Уфимцев.

Он отметил, что "эти стандарты касаются страхования жизни при оформлении потребительского кредита заемщиком и страхования по ипотеке. Эти стандарты утверждены президиумом ВСС и в настоящее время проходят согласование с Банком России".

При этом, по словам Уфимцева, более простой стандарт, связанный со страхованием жизни заемщика при оформлении потребительского кредита, находится в более продвинутой стадии согласования. Второй стандарт - более сложный и включает не только страхование жизни при оформлении ипотеке, но также страхование залога и страхование титула собственности.

Уфимцев уточнил, что участникам рынка будет отведен переходный период для подготовки к запуску соответствующих стандартов.

"Им предстоит перезаключить договоры со своими контрагентами, в том числе банками и брокерами, а также доработать свои IT-системы для того, чтобы эти стандарты можно было запустить на практике", - сказал он. При этом, по его словам, ВСС в настоящее время находится по этой теме в диалоге с Ассоциацией банков России. Уфимцев также уточнил журналистам, что принятые стандарты будут обязательны для исполнения всеми членами ВСС, которые проводят соответствующие операции, и в случае нарушения этих стандартов потребители смогут обращаться с жалобами в ВСС.

"Практика показывает, что в ряде случаев наши подходы в рамках контрольных полномочий даже жестче, чем подходы Банка России", - напомнил Уфимцев и пояснил, что, например, в стандарте страхования жизни заемщика по потребительскому кредиту установлены жесткие сроки для страховщиков на рассмотрение заявлений на выплату. Эти сроки составляют пять дней. Для того чтобы процесс урегулирования был понятнее и проходил быстрее, соответствующий стандарт сводит к минимуму варианты отказов в выплате страховщиком.

В ходе сессии Финансового конгресса, посвященной обеспечению условий для сознательного выбора потребителями финансовых услуг, зампред ЦБ Михаил Мамута пояснил, что регулятор поставил вопросы перед страховым сообществом об улучшении практики страхования и обеспечения выплат заемщикам при страховании жизни в потребительском и ипотечном кредитовании после анализа сложившейся практики выплат. Эта практика показала, что уровень выплат в ряде случаев по таким договорам составлял 3-5%.

Комментируя приведенную Мамутой статистику, в ходе обсуждения глава ВСС высказал предположение, что введение в практику разработанных страховщиками стандартов по страхованию жизни в потребительском кредитовании и в ипотеке позволит в первом случае увеличить в среднем долю выплат до 30% и во втором случае до 50%.

По словам Уфимцева, низкий уровень выплат во многом обусловлен большими комиссиями банкам-посредникам, они снизятся после принятия новых стандартов ВСС.